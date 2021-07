Boule-Schnuppertage für Jugendliche in Kissing

Dass Boule nicht nur für Erwachsene ist, zeigen Brigitte Dunkenberger vom Kissinger Mehrgenerationenhaus und Elisabeth Arnold vom Familienstützpunkt Süd.

Unter dem Motto "Lasst die Boulekugeln rollen", bieten sie einen Schnuppernachmittag für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren an.

Nachdem die Boule-Gruppe für Senioren erfolgreich gestartet ist und sich regelmäßig trifft, dürfen sich nun auch die Jüngeren einmal in dieser geselligen Freizeitbeschäftigung versuchen.

Anmeldung ist in Kissing erforderlich

Vielleicht ist dann auch einmal ein gemeinsames Spielen der Jüngeren mit den Älteren möglich oder sogar ein kleines Turnier.

Wer das Boule-Spielen gerne einmal ausprobieren möchte und zwischen 12 und 16 Jahren alt ist, kann sich zum Schnuppernachmittag am Dienstag, 3. August, von 17 bis 19 Uhr an der Boulebahn am Ende der Siebenbürgenstraße in Kissing anmelden. Für eine Teilnahme ist eine Anmeldung zwingend erforderlich unter der Rufnummer 08233/2120125 oder info@mgh-kissing.de. Die Plätze sind begrenzt. Anmeldeschluss ist 29. Juli. Eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten ist erforderlich, diese wird nach der Anmeldung versendet. Die allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsregeln werden eingehalten. (jojo)