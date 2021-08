Brotzeit mit dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion

Plus Die Kissinger SPD feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Dazu kommt mit Rolf Mützenich hoher Besuch.

Der Korken einer Sektflasche aus Kissing soll am 26. September in Berlin knallen, sollte Olaf Scholz zum Kanzler gewählt werden. Das ist zumindest der Wunsch des Kissinger SPD-Vorsitzenden Alexander Dollinger. Dafür übergab er Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Bundestag, einen Altkissinger Sekt mit der Abbildung des Burgstalls auf dem Etikett.