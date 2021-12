Corona-Ausbruch: So geht es den Bewohnern im Kissinger Haus Gabriel

Plus Im Seniorendomizil in Kissing sind mehrere Betroffene positiv getestet worden. Das hat auch Auswirkungen für die Angehörigen.

Im Kissinger Seniorendomizil Haus Gabriel leben aktuell 101 Bewohnerinnen und Bewohner, die von einem Team aus 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut werden. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilte, kam es in der Einrichtung zu einem Corona-Ausbruch mit aktuell drei Mitarbeitern und sieben Bewohnern, die positiv getestet wurden. Das hat weitreichende Auswirkungen auf die Seniorenunterkunft.