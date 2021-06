Das BRK Kissing bekommt einen neuen Notfallrucksack

Die BRK-Gemeinschaft Kissing bekommt einen neuen Notfallrucksack für ihre Einsätze. Wofür der gebraucht wird.

Das Rote Kreuz in Kissing ist vielfältig im Einsatz und braucht dafür eine gute Ausrüstung. Nun hat die BRK-Gemeinschaft einen Notfallrucksack gespendet bekommen. Bei der Übergabe sagte Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner: "Heute freut es mich besonders, etwas zum Gemeinwohl beitragen zu können."

Der Notfallrucksack der Firma PAX und ein Defibrillator wurden von der Raiffeisenbank Kissing-Mering, der Stadtsparkasse Augsburg und der Gemeinde Kissing an die BRK-Gemeinschaft Kissing gespendet. "Darin befindet sich alles, was unsere Helfer bei einem Einsatz als Erstes benötigen, um Menschen helfen zu können", sagte der Technische Leiter der BRK-Gemeinschaft Kissing, Michael Schmidbaur.

Bürgermeister: BRK-Gemeinschaft steht stets bereit

Als Initiator des Projekts war es für Gemeinderat Reinhard Wörle eine besondere Freude, die Rucksäcke übergeben zu können. "Jetzt kann ich auch mal was dazu tun, Leben zu retten“, sagte er. Volker Hermeth von der Raiffeisenbank Kissing-Mering schloss sich dem gerne an. Der Bürgermeister lobt die Mitglieder der BRK-Gemeinschaft für ihren Einsatz. "Ein Anruf genügt", sagte er. Ob während Veranstaltungen oder wie zurzeit beim Testzentrum - die BRK´ler stünden bereit. Auch hob er hervor, dass sich in Kissing die Wasserwacht und Bereitschaft vereint haben - das sei einmalig im Landkreis Aichach-Friedberg.

Neuer Notfallrucksack lässt sich leichter desinfizieren

Die Vorsitzende der BRK-Gemeinschaft, Marina Schmidbaur, erklärte, was der Notfallrucksack beinhaltet: "Von Wärme- und Kältepads über Tuben und Infusionen bis hin zu Pflastern und Binden zur Wundversorgung." Beim Wachdienst am Auensee sind bereits ein Defibrillator und ein Notfallrucksack in Gebrauch, daher soll die neue Ausrüstung vor allem bei Sanitätswachdiensten verwendet werden. "Der sehr große Vorteil besteht darin, dass diese neuen Notfallrucksäcke aus einer Art LKW-Plane bestehen und nicht mehr aus Stoff wie unsere bisherigen", erklärt Schmidbaur.

So könne man auch in Zeiten von Corona leichter desinfizieren. Zudem sei der neue Defi kompatibel. Der stellvertretende Vorsitzende Christian Ungewitter erklärte: "Die Elektroden am Brustraum des Patienten können dann vom Sanitäter oder Krankenwagen so übernommen werden – das spart wichtige Minuten."

Lesen Sie dazu auch: