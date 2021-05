Kissing

06:00 Uhr

Der Verlorene Bach in Kissing bietet wieder mehr Raum für die Natur

Die Renaturierungsarbeiten am Verlorenen Bach in Kissing sind abgeschlossen.

Plus Die Gemeinde Kissing musste den Verlorenen Bach renaturieren lassen. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Die Kommune ist von dem Erfolg der Maßnahme überzeugt.

Von Philipp Schröders

Am Verlorenen Bach in Kissing hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. An weiten Strecken ist im Uferbereich gearbeitet worden. Neue kleine Bäume, eingezäunt zum Schutz vor Bibern, säumen den Wasserlauf. Die Arbeiten haben einen ernsten Hintergrund. Vor drei Jahren hatte die Gemeinde Kissing durch unsachgemäße Baggerarbeiten das ökologische Gleichgewicht des Verlorenen Bachs durcheinander gebracht. Nun wurde der kleine Fluss, der auch Hagenbach und teilweise Michaelaukanal heißt, im Auftrag der Kommune wieder in einen möglichst ursprünglichen Zustand versetzt.

Themen folgen