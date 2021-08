Der altehrwürdige Sitzungssaal in Kissing dient nun als Büroraum

Plus Im Kissinger Sitzungssaal sind viele Jahre die Weichen für die Entwicklung der Gemeinde gestellt worden. Nun hat dort das Bauamt Büros. Wie es dazu gekommen ist.

In diesem Saal sind wegweisende Entscheidungen für die Zukunft Kissings getroffen worden. Jahrzehntelang kamen die Gemeinderäte hier zusammen, berieten, diskutierten und stimmten ab. Vor dem Eingang fanden Demonstrationen statt, zuletzt gegen die Osttangente. Viele Kissinger, die ein Bauprojekt verwirklichen wollten, saßen hinten gespannt auf den Zuschauerplätzen im Saal. Doch das ist Vergangenheit. Der altehrwürdige Kissinger Sitzungssaal dient nun dem Alltagsgeschäft des Bauamts - als Büroraum.