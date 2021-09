Detektiv überführt Seniorin in Kissing beim Ladendiebstahl

Die 76-Jährige ließ in einem Kissinger Supermarkt Kosmetikartikel mitgehen. Jetzt bekommt sie eine Anzeige.

Am Mittwochvormittag konnte der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Kissinger Grünzweigstraße einen Ladendiebstahl beobachten. Eine 76-jährige Kundin nahm einen Kosmetikartikel an sich und bezahlte diesen nicht an der Kasse. Es entstand ein Diebstahlsschaden im oberen einstelligen Bereich. (AZ)