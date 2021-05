Kissing

Die Gemeinde Kissing hat ein Stück Waldrand geschaffen

Die Gemeinde Kissing hat ein kleines Waldstück in Mering aufgeforstet, das in ihrem Besitz ist: (von links) Rudi Brandl, Reinhard Gürtner und Christian Golling.

Plus Eigentlich liegt das Waldstück in Mering, aber es gehört Kissing. Die Gemeinde hat nun ein Randstück aufforsten lassen. An anderer Stelle mussten Bäume ersetzt werden.

Von Philipp Schröders

Wenn Bäume gefällt werden, ist die Aufregung oft groß. Es handelt sich um ein Thema, das viele Menschen bewegt. Die Gemeinde Kissing sieht sich dazu gezwungen, hin und wieder Bäume aus Sicherheitsgründen zu fällen. Sie arbeitet aber daran, Ersatz zu schaffen. Zudem läuft zurzeit ein Projekt, bei dem ein Waldrand aufgeforstet wird - allerdings im Gebiet der Nachbargemeinde Mering.

