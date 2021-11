Kissing

08.11.2021

Die Seniorennachmittage sind das beliebteste Angebot

Plus Über 15 Jahre leitet Heidemarie Straub bereits die Senioren-Arbeit bei der AWO Kissing. Eine 90-Jährige ist bei fast allen Aktivitäten dabei.

Von Heike Scherer

Drei riesige Kürbisse liegen schon bereit und müssen noch am Abend klein geschnitten und zu einer Suppe verarbeitet werden. Beim Seniorennachmittag soll es zum Abschluss für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine warme Suppe geben. Einmal im Monat findet er donnerstags von 14 bis 16 Uhr in der Günter-Vogt-Begegnungsstätte der AWO Kissing statt. 14 Tage später gibt es das Seniorenfrühstück. Diese beiden Veranstaltungen seien die beliebtesten in der Einrichtung, erzählt Seniorenleiterin Heidemarie Straub.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen