Ein Erntedankfest mit Bioprodukten für die ganze Familie auf Gut Mergenthau

Plus Die Aussteller zeigen auf Gut Mergenthau wie vielfältig die Biolandwirtschaft sein kann. So abwechslungsreich kann man Quinoa, Dinkel oder Emmer einsetzen.

Katrin und Georg Schneider aus Augsburg wollten mit ihren Söhnen das Bio-Erntedankfest auf Gut Mergenthau besuchen. Seit Jahren schon arbeiten die Besitzer der Biobäckerei mit der Ökomodellregion Paartal zusammen und beziehen ihr Getreide aus dem Wittelsbacher Land. Wie viele andere Besucher waren sie noch vor dem offiziellen Beginn am Parkplatz angekommen.