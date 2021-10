Ein guter Schachzug für Kissing: Neues Freiluftschach

Plus In gemeinsamer Aktion errichteten Seniorenbüro und Schachclub vor der Paartalhalle ein Freiluft-Spielfeld. Zur Einweihung gibt es drei Termine zum königlichen Spiel.

Die quadratischen Betonplatten vor der Paartalhalle erschienen Dieter Bublies schon lange wie gemacht für ein Schachbrett. Kein Wunder, denn als passionierter Schachspieler und Jugendleiter des Kissinger Schachclubs mit Vereinsheim in der Halle hat der Kissinger das königliche Spiel stets vor Augen. Gemeinsam mit seiner Kollegin Ilse Wagner und dem Kissinger Seniorenbüro wurde nun der lang gehegte Wunsch eines Freiluftschachs auf den Weg gebracht.