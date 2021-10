Einbruchsversuch in Bäckereifiliale scheitert

Unbekannte wollen in einen Bäckerladen in Kissing einbrechen, dabei entsteht aber nur ein Sachschaden. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

In der Bahnhofsallee in Kissing hat eine unbekannte Person versucht, in die Filiale einer Bäckerei einzudringen. Laut Polizei dürfte sich die Tat zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, ereignet haben.

Nach einer ersten Schätzung liegt der angerichtete Sachschaden bei etwa 200 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise auf den Täter oder die Täterin unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)