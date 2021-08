Eingeschlafen? Junge Frau "überfährt" Kreisverkehr an der B2

Eine 22-Jährige fuhr am Sonntagmorgen über den Kreisverkehr am Kissinger Ortseingang. Die Polizei geht davon aus, dass sie am Steuer eingeschlafen war.

Der große Kreisverkehr am nördlichen Kissinger Ortseingang ist eigentlich nicht zu übersehen. Trotzdem fuhr eine junge Frau am frühen Sonntagmorgen ungebremst darüber und richtete erheblichen Sachschaden an. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, weil sie vermutet, dass die 22-Jährige am Steuer eingeschlafen war.

Unfall am Kreisverkehr in Kissing: 30.000 Euro Schaden

Nach Angaben der Polizei war die Meringerin gegen 4 Uhr morgens von Augsburg kommend Richtung Süden auf der B2 unterwegs. Sie fuhr am Kissinger Ortseingang quer über den Kreisel und kam erst wieder auf dem Radweg zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro am Pkw und dem Kreisverkehr, den ein Kunstwerk in Form eines Globus ziert. Die Frau selber wurde leicht verletzt zur Beobachtung ins Krankenhaus Friedberg gebracht.