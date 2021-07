Kissing

09:38 Uhr

Exhibitionist belästigt 49-Jährige am Kissinger Helenensee

Ein Unbekannter nähert sich einer 49-Jährigen am Helenenesee in Kissing und fängt an, zu onanieren. Als die Frau ihn abweist, flieht der Exhibitionist.

Ein Exhibitionist hat am Montag einen Frau am Helenensee in Kissing belästigt. Nichtsahnend genoss die 49-Jährige gegen 16.30 Uhr die Sonne. Plötzlich näherte sich ein Mann. In etwa drei Metern Entfernung stellte er sich vor der Frau hin und fing laut Polizei an, zu onanieren. Die 49-jährige gab dem unbekannten Mann zu verstehen, dass er verschwinden solle. Auf die Ansprache hin flüchtete der Exhibitionist. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Mann führte nicht zum Erfolg. Exhibitionist am Helenensee: Polizei sucht diesen Mann Der Unbekannte wird als mittelgroß, sehr dick mit ungepflegter Erscheinung beschrieben. Er trug eine kurze Hose und ein graues T-Shirt. Eventuell war der Mann mit einem orangen Kastenwagen unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

