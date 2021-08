Fahrrad am Bahnhof in Kissing geklaut

Ärgerlich für den Besitzer: Ein Unbekannter hat ein am Kissinger Bahnhof abgestelltes Fahrrad gestohlen.

In einem Fall von Fahrraddiebstahl ermittelt die Friedberger Polizei. Der Vorfall muss sich am Freitag zwischen 7.30 und 16.30 Uhr ereignet haben. Es handelt sich um ein grünes Fahrrad der Marke Hercules, das am Kissinger Bahnhof abgestellt war.

Fahrrad im Wert von 135 Euro gestohlen

Den Wert des Fahrrades gibt die Polizei mit 135 Euro an. Sie bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710.