Kissing

vor 48 Min.

Fahrradfahrer stoßen am Lech bei Kissing zusammen und stürzen

Zwei Fahrradfahrer stießen am Sonntag zusammen, eine Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Familien sind mit ihren Rädern am Lech bei Kissing unterwegs und kommen sich am Sonntag in die Quere. Dabei stürzen ein 35-Jähriger und eine 74-jährige Radlerin.

Am Sonntag waren gegen 14 Uhr zwei Familien auf dem östlichen Radweg am Lech bei Kissing unterwegs. Mit ihren Fahrrädern fuhren sie hintereinander in einer Reihe, als sie einander entgegenkamen. Allerdings berührten sich dann ein 35-Jähriger und eine 74-Jährige mit den Lenkern. Was geschah auf dem Radweg am Lech? Laut Polizei zog sich der Mann Schürfwunden zu, die Frau musste mit leichten Verletzungen ins Friedberger Krankenhaus gebracht werden. Von der Polizei heißt es weiter, dass beide Familien angaben, dass sie so weit wie möglich rechts gefahren seien. Wie genau sich der Unfall ereignete, ist allerdings noch nicht klar. Der Sachschaden liegt bei etwa 75 Euro. Die Polizei Friedberg bittet Zeugen, sich unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ) Lesen Sie dazu auch: Sachschaden: 40-Jähriger übersieht geparktes Auto

