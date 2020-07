vor 19 Min.

Kissing: Feuerwehr rettet Kind aus abgesperrtem Auto

Ein Auto schließt von alleine ab, der Schlüssel befindet sich im Wagen. Neben einem einjährigen Kind.

Da sich ein Auto nach Angaben seines Fahrers selbst abgesperrt hatte, war ein Kind kurzzeitig darin eingesperrt. Dessen Vater hatte am Mittwochmittag die Polizei alarmiert, weil er seine Schlüssel in dem in der Lechauenstraße in Kissing geparkten Wagen liegen gelassen hatte.

Feuerwehreinsatz in Kissing: Kind ist wohlauf

Da sich das Auto mit der einjährigen Tochter darin schnell aufheizen konnte, schlug die herbeigerufene Freiwillige Feuerwehr Kissing eine Scheibe ein. Das Kind war leicht erhitzt, benötigte nach Angaben der Polizei Friedberg aber keine ärztliche Versorgung. (pos)

Themen folgen