Kissing/Fürstenfeldbruck

15:05 Uhr

Chef des Landwirtschaftsamts Fürstenfeldbruck überraschend gestorben

Plus Trauer um Günter Biermayer: Der verstorbene Kissinger war ein bei Waldbesitzern und Fachleuten ein weithin geschätzter Forstexperte.

Von Gerald Modlinger

Der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Fürstenfeldbruck, Günter Biermayer, ist in der vergangenen Woche überraschend gestorben. Das wurde am Wochenende bekannt. Der Amtsleiter, der seit 2017 in Fürstenfeldbruck tätig war, wurde 64 Jahre alt.

Themen folgen