Geburtstag in Kissing: Mit 100 hat man etwas zu erzählen

Plus Elise Schattner aus Kissing feiert im Haus Gabriel ihren 100. Geburtstag.

Der besondere Anlass, ihr 100. Geburtstag, ist auf einen Blick zu erkennen. Ein Meer aus Blumensträußen und Topfpflanzen breitet sich im Zimmer von Elise Schattner im Kissinger Seniorendomizil aus. Zum Meer hat die Jubilarin wohl einen besonderen Bezug, denn als sie während des Krieges zur Marine eingezogen wurde, kam sie an die Nordsee und lernte dort ihren Mann Kurt kennen. Geheiratet wurde auf Rügen. Nach dem Krieg kam das Ehepaar nach Kissing, wo der Bruder ihres Mannes ein Malergeschäft betrieb.