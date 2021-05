Kissing

vor 37 Min.

Gemeinderat durchkreuzt Pläne von Amazon in Kissing

Auf diesem Grundstück an der Grünzweigstraße, ein Teil des ehemaligen O&K-Geländes in Kissing, will Amazon ein Verteilzentrum errichten. Daraus wird aber nichts.

Plus Amazon wird in den kommenden zwei Jahren auf dem ehemaligen O&K-Gelände in Kissing kein Verteilzentrum errichten dürfen. Was der Gemeinderat dort eher sehen möchte.

Von Philipp Schröders

Die Nachricht überraschte einige in Kissing - auch im Gemeinderat. Der Versandriese Amazon hat einen Standort auf dem ehemaligen O&K-Gelände ins Auge gefasst. Doch aus den Plänen des US-Konzerns wird erst einmal nichts. Dafür hat der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung gesorgt.

