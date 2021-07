Herzinfarkt? 48-Jährige verursacht Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Eine Frau verliert am Mittwoch die Kontrolle über ihr Auto auf der B2 in Kissing. Nach dem Unfall wird sie reanimiert und ins Krankenhaus gebracht.

Zum einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist es am Mittwochnachmittag auf B2 in Kissing gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam eine 48-Jährige gegen 13.25 Uhr mit ihrem Mitsubishi in der Münchner Straße mehrmals von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend auf Höhe der Kreuzung zur Lechauenstraße auf den Opel einer 88-Jährigen auf. Der Opel wurde durch den Aufprall auf den Ford einer 73-Jährigen geschoben.

Der Pkw der 48-Jährigen schleuderte anschließend gegen eine Grundstücksmauer und kam letztlich an dem Ampelmast zum Stehen. Es stellte sich heraus, dass die 48-jährige aufgrund von gesundheitlichen Problemen, vermutlich wegen eines Herzinfarktes, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte.

Unfall durch gesundheitliche Probleme auf B2 in Kissing

Die Frau wurde vor Ort reanimiert und in die Universitätsklinik nach Augsburg gebracht. Die beiden anderen Fahrzeugführerinnen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus Friedberg. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort.

Die B2 wurde an der Unfallstelle durch die Freiwillige Feuerwehr Kissing komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam für ca. 3 Stunden zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. (AZ)