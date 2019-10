18:05 Uhr

Kissing III fährt zum Bundespokal

Beim Bayernpokal holen sich Thomas Brunner und Fabian Keller ihren ersten Landestitel. Dabei räumen sie auch vereinsinterne Konkurrenz aus dem Weg.

Von Alfred Keller

Zur Vorbereitung auf die neue Saison wurde bei den Radballern der Bayernpokal ausgetragen. Startberechtigt waren alle Mannschaften des bayerischen Radsportverbandes von der Bezirksliga bis hoch in die Bundesliga.

Der Radsportverein Kissing musste seine Mannschaften etwas durchmischen und brachte zwei Teams in die Pokalendrunde. Beim Finale in Bechhofen gingen Kissing II mit Martin Egarter und Michael Grießer und Kissing III mit der Stammbesetzung Thomas Brunner und Fabian Keller an den Start. Gespielt wurde in zwei Gruppen. Anschließend standen die Halbfinals und die Endspiele an. Egarter und Grießer legten gleich richtig los. Voller Spielfreude gab es klare Erfolge gegen Goldbach (7:2), Steinwiesen (8:0) und Bechhofen I (5:3). Damit war der erste Platz und der Einzug ins Halbfinale gesichert.

Brunner/Keller haben anfangs Probleme

In der anderen Gruppe taten sich Thomas Brunner und Fabian Keller zunächst schwer. Im Spiel gegen Bechhofen II gab es eine deutliche 0:4-Niederlage. Durch zwei klare Erfolge gegen Steinwiesen (5:0) und Bechhofen III (5:2) sicherten sich die Paartaler den zweiten Platz und standen ebenfalls im Halbfinale.

Hier standen sich die beiden Kissinger Mannschaften gegenüber. Thomas Brunner und Fabian Keller setzten sich etwas überraschend gegen die „Zweite“ mit 6:3 durch.

Klare Sache im Spiel um Platz drei

Für Martin Egarter und Michael Grießer ging es nun ins Spiel um Platz drei gegen Bechhofen III. Hier zeigten die beiden wieder tolle Kombinationen. Bereits zur Pause lag Kissing mit 3:0 in Führung. Nach dem Wechsel wurde der Gegner immer wieder ausgekontert. Das Tor des Tages gelang Martin Egarter. Der hielt einen Schuss der Gastgeber sicher. Beim anschließenden Drop Kick segelte der Ball hoch über das ganze Spielfeld und landete anschließend zum 7:0-Endstand im gegnerischen Tor.

Furioses Finale

Im Finale mussten Brunner und Keller gegen den Zweitligisten Bechhofen I aufs Parkett. Kissing legte dreimal vor, doch Bechhofen konnte zweimal ausgleichen. Beim Stand von 3:2 wurden die Seiten gewechselt. Nun erhöhte der Gastgeber den Druck auf das Kissinger Tor. Doch die Abwehr der Paartaler stand und der RSV setzte Konter, mit denen er auf 7:2 erhöhte. Erst mit dem Schlusspfiff gelang Bechhofen noch das 3:7.

Damit haben sich Thomas Brunner und Fabian Keller erstmals einen Landestitel geholt. Der Lohn dafür ist nun die Teilnahme an der Vorrunde im Bundespokal.