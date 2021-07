Kissing

12:58 Uhr

Im Kissinger Musik- und Kulturatelier trifft der Orient auf Europa

Plus Mit ihrem Musik- und Kulturatelier erfüllen sich Şeref Dalyanoğlu und seine Frau Öykü einen Traum. Was sie vorhaben.

Von Christine Hornischer

Das Musik- und Kulturatelier im Kissinger Norden befindet sich in einem ganz normalen Wohnhaus. Kinderkleidung hängt im Flur, Spielzeug liegt im Gang und frische Blumen stehen auf dem Tisch. Şeref Dalyanoğlu und seine Frau Öykü wollen mit dieser Mischung aus Eigenheim plus Musik- und Kulturatelier gleich beim Eintreten Lebensfreude verbreiten. Frei nach dem Motto: Musik wirkt Wunder. Und geht man nach den Feedbacks ihrer Schüler, haben sie genau das erreicht. Die Mädchen und Buben im Alter ab sieben Jahren (aber auch einige Erwachsene) lieben es, in der heimeligen Atmosphäre ihr Lieblingsinstrument zu erlernen oder selbst zu singen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

