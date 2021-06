Im Weitmannsee darf wieder gebadet werden

Das Badeverbot am Weitmannsee ist wieder aufgehoben worden. Warum nun keine Gefahr mehr besteht.

Seit Donnerstag war es verboten, im Weitmannsee in Kissing zu baden. Laut dem Landratsamt war eine Überschreitung des Grenzwerts für "intestinale Enterokokken" in einer Wasserprobe festgestellt worden. Diese Fäkalbakterien können Magen-Darm-Erkrankungen, Infektionen von Wunden und bei immungeschwächten Personen auch ernstere Infektionen hervorrufen. Nun ist das Badeverbot aber wieder aufgehoben worden.

Am Donnerstag war dem Wasser eine weitere Probe entnommen worden. Der Enterokokkenwert sei darin auf weniger als ein Siebtel des ursprünglich festgestellten Werts gesunken, sagte eine Sprecherin des Landratsamts am Dienstag. "Der Grenzwert für Badegewässer wird somit nun wieder gut eingehalten. Auch alle anderen bakteriellen Werte sind in Ordnung." Das habe das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am Dienstagvormittag dem Landratsamt mitgeteilt.

Fäkalbakterien im Weitmannsee: Regen schwemmt Vokelkot ins Wasser

Zudem sagte die Sprecherin noch etwas im Hinblick auf die Ursache für die erhöhten Werte: "Es kann davon ausgegangen werden, dass durch den lang andauernden Regen in den vergangenen Wochen der Vogelkot vom Uferbereich zusammen mit dem Oberflächen- und Niederschlagswasser ins Badewasser gelaufen ist und so eine Grenzwertüberschreitung in der Badewasserprobe zur Folge hatte."

In diesem Zusammenhang hat das Landratsamt auch noch eine Veränderung der geltenden Regeln am Weitmannsee mitgeteilt. Die betrifft die Stand-Up-Paddler. Ab sofort ist es in der Zeit vom 1. Mai bis 30. September jeden Jahres verboten, den See mit Fahrzeugen, auch wenn sie keine eigene Triebkraft besitzen, zu befahren. Auch Stand-Up-Paddle-Boards gelten dabei als Wasserfahrzeuge.

Stand-Up-Paddling auf dem Weitmannsee wird verboten

Vom Verbot ausgenommen sind die Benutzung von Luftmatratzen und kleinen Gummibooten ohne Paddel, Rettungsfahrzeuge der beauftragten Hilfsdienste für Einsätze sowie angeordnete Übungen im Rettungsdienst und Fischerboote für die unmittelbare Fahrt von der Anlegestelle zu ihren zugewiesenen Angelplätzen.

