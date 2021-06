Kissing

Ingenieur kontert Kritik an Kita-Bau: Der Untergrund ist tragfähig

Die neue Kindertagesstätte in Kissing, das Kinderhaus Spielarche, wird per Modulbau errichtet. Die Arbeiten gehen schnell voran. Teilweise ist auch schon die Fassade aus Fichtenholz angebracht.

Plus Der Bau der neuen Kissinger Kita geht weiterhin schnell voran. Der Planer äußert sich zur Kritik an dem Projekt. Zur Eröffnung ist eine besondere Aktion geplant.

Von Philipp Schröders

Der Bau der Kissinger Kindertagesstätte sorgt für Aufsehen über die Grenzen des Landkreises hinaus. Südlich der Paartalhalle wird das Gebäude zurzeit in Modulbauweise in Rekordzeit errichtet. Der Druck auf viele Kommunen, Kita-Plätze bereitzustellen, ist hoch. Daher haben sich bereits andere Bürgermeister beim Kissinger Rathauschef Reinhard Gürtner über das Projekt informiert. Allerdings gab es auch von einem namhaften Architekten aus der Gemeinde Kritik an der Bauweise.

