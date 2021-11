Johann Oberhuber rückt im Gemeinderat in Kissing für Andreas Santa nach

Neben dem Wechsel im Gremium gibt es in Kissing auch eine wichtige Personalie aus der Verwaltung. Dort wurde eine Leitung fürs Standesamt bestellt.

Johann Oberhuber wirkt künftig als neuer Gemeinderat der SPD bei den kommunalpolitischen Entscheidungen in Kissing mit. In der jüngsten Gemeinderatssitzung legte er vor Bürgermeister Reinhard Gürtner feierlich seinen Eid ab. Der Kissinger rückt für Andreas Santa nach, der bereits nach 1,5 Jahren im Gremium sein Amt niederlegte. Wie berichtet, ist eine berufliche Veränderung der Auslöser. Santa arbeitet künftig bei der Flughafenfeuerwehr in Memmingen, was sich mit den umfangreichen Sitzungen in Kissing schlecht vereinbaren lässt.

Als Dank für sein Engagement überreichte ihm Gürtner einen Geschenkkorb. Der scheidende Gemeinderat erklärte, es sei für ihn eine spannende Zeit gewesen und er habe gesehen, wie viel man in der Kommunalpolitik bewirken könne. Der Wechsel in der SPD-Fraktion führte dazu, dass zum Teil Ausschüsse neu besetzt werden mussten.

Mit Oberhuber kehrt ein Urgestein des Kissinger Gemeinderates zurück

Wie SPD-Fraktionsvorsitzende Silvia Rinderhagen mitteilte, wird Marion Lang den frei werdenden Sitz im Hauptausschuss und im Paritätischen Ausschuss übernehmen. Johann Oberhuber wird dafür einen Sitz der SPD im Bau- und Werkausschuss übernehmen. Oberhuber ist keineswegs ein Neuling in der Kommunalpolitik. Bevor er bei den vergangenen Kommunalwahlen ausschied, saß er bereits 24 Jahre lang für die Kissinger SPD im Gemeinderat und kehrt nun nach einer kurzen Unterbrechung zurück.

Eine weitere Personalie war noch Thema im Gemeinderat. Das Gremium ernannte Manuela Findl zur Leiterin des Kissinger Standesamtes und Barbara Bayersdorf als ihre Stellvertreterin. Tatsächlich leitet Manuela Findl das Standesamt bereits seit Februar auf Widerruf. Mittlerweile hat sie zur offiziellen Bestellung auch den erforderlichen Lehrgang erfolgreich absolviert.