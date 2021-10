Karambolage in Kissing wegen eines Radlers

Ein Autofahrer biegt ab und muss dabei anhalten, eine Frau hinter ihm sieht das zu spät. Grund für den Unfall ist ein Radler, der alles richtig macht.

Ein Renault-Fahrer und eine Opel-Fahrerin sind in Kissing aneinander gestoßen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Montag gegen 9.55 Uhr als ein 85-Jähriger von der Münchener Straße nach links in die Bahnhofsallee abbiegen wollte. Der Renault-Fahrer bog ab und musste währenddessen anhalten, weil ein Radfahrer ordnungsgemäß über die Bahnhofsallee querte. Eine 52-Jährige im Opel erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr dem Autofahrer auf. Der Sachschaden liegt bei etwa 4000 Euro. (AZ)