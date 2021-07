Kissing

vor 18 Min.

Kissing engagiert Stadtplaner für die künftige Entwicklung

Was soll aus diesem Grundstück an der Grünzweigstraße, ein Teil des ehemaligen O&K-Geländes in Kissing, werden? Die Gemeinde hofft auf Erkenntnisse durch ein Entwicklungskonzept.

Plus Ein Würzburger Büro soll der Gemeinde Kissing helfen, ein umfangreiches Zukunftskonzept zu entwickeln. Im Rat wird über das ehemalige O&K-Gelände diskutiert.

Von Philipp Schröders

Wie soll Kissing in Zukunft aussehen? Die Gemeinde hat einen weiteren Schritt in Richtung eines umfassenden Plans gemacht. Für das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) ist nun ein Architektenbüro engagiert worden. Ein wichtiger Punkt, der untersucht werden soll, ist die künftige Nutzung der brach liegenden Teile des ehemaligen O&K-Geländes westlich der B2. In der vergangenen Gemeinderatssitzung ist darüber lebhaft diskutiert worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen