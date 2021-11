Kissing

06:00 Uhr

Kissing startet neuen Anlauf für den Hochwasserschutz an der Paar

Plus Nach massiven Einwänden der Anwohner sieht das Wasserwirtschaftsamt das ursprüngliche Konzept aus dem Jahr 2012 als gescheitert an. So könnte es nun weitergehen.

Von Gönül Frey

Unvergessen ist in Kissing das verheerende Pfingsthochwasser von 1999, gefolgt von weiteren großen Überschwemmungen 2000 und 2002. Um so etwas künftig zu verhindern, hatte die Gemeinde gemeinsam mit dem Wasserwirtschaftsamt (WWA) bereits 2012 ein Konzept für den innerörtlichen Paarausbau auf den Weg gebracht. Wie Tobias Kaiser vom WWA unlängst im Gemeinderat berichtete, gab es vonseiten der Anwohner so massive Einwände, dass die Behörde die Pläne für nicht umsetzbar hält und einen Versuch mit einem neuen Konzept starten möchte. Wie sehr das Vorhaben die Kissinger bewegt, zeigte sich am gut gefüllten Zuschauerraum bei der Sitzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen