Kissing will Einfluss auf die Gestaltung von Vorgärten nehmen

Plus Der Gemeinderat plant, eine Ortsgestaltungssatzung zu erlassen. Die soll Vorgaben für Bauinteressenten enthalten. Wie die Ausarbeitung ablaufen soll.

Von Philipp Schröders

Wer in Kissing unterwegs ist, der sieht, dass Hausbesitzer ihre Vorgärten sehr unterschiedlich gestalten. In den vergangenen Jahren tauchen zunehmend Gabionen, also Drahtgeflechte, gefüllt mit Steinen, und Schotterflächen auf. Beides wird von Umweltschützern kritisch gesehen. Gerade Grundstücke, die an viel befahrenen Straßen liegen, werden zudem oft mit massiven Mauern abgeschirmt. Der Gemeinderat will nun mit einer Satzung für ein einheitliches Ortsbild sorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

