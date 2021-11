Kissinger Bücherei: Hölzerne Schmöker zwischen echtem Lesestoff

In der Kissinger Bücherei stehen hölzerne Bücher des Künstlers Gerhard Springer zwischen den Titeln im Regal. Was es damit auf sich hat.

Manch einer der Besucher wird sich wundern, wenn er derzeit in der Kissinger Bücherei die Regale nach Lesestoff durchforstet. Denn neben Tom Sawyers Abenteuer steht ein dicker Schmöker aus Olivenholz und vor dem Ratgeber zur Pubertät liegt ein kleines aufgefächertes Bändchen, das aus einem Eschenstamm ausgesägt wurde. Bei näherem Umsehen können rundherum zwischen den Buchtiteln hölzerne Exemplare entdeckt werden. Inmitten des normalen Leseangebots zeigt der Künstler Gerhard Springer seine Sammlung an „Buch-Verholzungen“, die er im vergangenen halben Jahr in seinem Kissinger Atelier geschaffen hat.

Der Begriff ist eine Wortschöpfung, die Petra Scola spontan für die Ausstellungsobjekte einfiel. Die Büchereileiterin zeigte sich sofort begeistert von der Idee, das kreative Schaffen Springers in den Räumen der Bücherei zu präsentieren. Die erste Inspiration des ehemaligen Kunstlehrers war ein Brennholzscheit, den er zum Einschüren seines Ofens in der Hand hielt. „Der schaut ja aus wie ein Buch“, dachte er sich. In Folge bildeten Holzstücke verschiedener Baumarten den Ausgangspunkt für seine Objekte, die er mit der Kettensäge bearbeitete und in eine buchähnliche Form brachte. Daraus entstand eine Vielfalt an Exponaten aus verschiedenen Hölzern.

In den Regalen sind auch hölzerne Buchtitel zu finden. Foto: Heike John

Da ist der dicke Schmöker aus Buchenholz, das aufgeschlagene Buch mit dünnen Seiten, das der Künstler aus einem Stück des Zwetschgenbaums in seinem Garten herausarbeitete oder der Olivenscheit aus Italien, der mit großer Sorgfalt in einen Buchblock samt Schuber verwandelt wurde. Sogar Bücher mit „Zetteln“ als Einmerker schuf Gerhard Springer durch geschickte Handhabung seiner Kettensäge. „Ich hoffe auf Nachlieferungen von Holz, denn ich will weitermachen“, sagt der 72-Jährige, der einst an der Akademie der bildenden Künste sein Studium absolvierte.

Gerhard Springer arbeitete fast 40 Jahre am Friedberger Gymnasium

Fast 40 Jahre lang arbeitete er als Kunsterzieher am Friedberger Gymnasium und ist mit seinem künstlerischen Schaffen kein Unbekannter. Er wirkte bei vielen Ausstellungen mit, unter anderem auch beim Friedberger Skulpturenpfad und war auch schon als Jurymitglied beim Kissinger Kunstförderpreis aktiv. „Das ist so ein schönes kreatives Arbeiten“, schwärmt Springer von seinen Holzobjekten. „Sie entwickeln ein Eigenleben und dabei soll nichts geglättet werden“. Nicht die perfekte Nachahmung eines Buches sei das Ziel.

„Es sind die idealen Bücher für Nicht-Leser, denn die darin verborgenen Geschichten können sich beim näheren Betrachten der Form im Kopf entwickeln“, findet Büchereileiterin Petra Scola. Für ihre Leserschaft hat sie zusammen mit ihrem Büchereiteam dazu ein kleines Preisrätsel vorbereitet. Wer errät, wie viele hölzerne Ausstellungsstücke sich in den Regalen der Bücherei befinden, kann einen Kissinger-Gutschein gewinnen. Die Ausstellung „Buch-Verholzungen“ ist noch bis Weihnachten in der Bücherei zu sehen. Die Buchobjekte aus Holz können auch mit dem bei Ausstellungen üblichen roten Punkt versehen und nach Beendigung der Schau käuflich erworben werden.