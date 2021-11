Kissing

vor 31 Min.

Kissinger Kleiderladen sucht dringend Helferinnen und Helfer

Plus Weil die Ehrenamtlichen fehlen, kommt es in der Einrichtung zu verkürzten Öffnungszeiten. Warum das Team Verstärkung braucht und was mit der übrig gebliebenen Ware passiert.

Von Heike John

Am Mittwoch ist für viele in Kissing lebende Flüchtlinge " Feiertag", der Höhepunkt der Woche, sagt die Asyl- und Integrationsbeauftragte Petra Hamberger. Dann hat der Kleiderladen in der Auenstraße 12b geöffnet und sie kommen gerne jede Woche zum Stöbern, was Neues an Geschirr, Kleidung oder Spielzeug abgegeben wurde und was sie für kleines Geld erwerben können. Seit 2016 gibt es den Secondhand-Verkauf im Blockhaus, der auch von vielen Kissingern, die auf Nachhaltigkeit setzen, gerne genutzt wird. Nicht mehr benötigte Ware abgeben, einige Schnäppchen kaufen, so ist der Kreislauf perfekt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen