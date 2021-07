Kissingerin ist mit Recycling-Spiel bei Ideenwettbewerb erfolgreich

Plus Die Kissingerin Christine Pemsl hat ein Memory-Spiel zum Umwelt-Themen erarbeitet. Bis Dienstag kann man für sie beim Publikumspreis abstimmen.

Von der Tiefsee bis ins Weltall - überall findet sich Abfall. Christine Pemsl stört das schon lange. Dann las die Kissingerin auf Facebook, dass das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz zu dem Wettbewerb "Ausgewildert" aufrief - und fühlte sich gleich angesprochen.