Kissing

18:00 Uhr

Kissings neue Kita wird in Rekordzeit von nur sechs Monaten fertiggestellt

Dekanin Doris Sperber-Hartmann und Diakon David Mühlendyck segneten die neue Einrichtung Spielarche neben der Paartalhalle in Kissing.

Plus Zwei Krippen- und eine Kindergartengruppe der Spielarche begannen am 1. September. Kinder und Personal fühlen sich in der neuen Einrichtung sehr wohl.

Von Heike Scherer

Die Spielarche neben der Paartalhalle ist Kissings neueste Kindertagesstätte. Errichtet wurde sie im Rekordtempo mit nur sechs Monaten Bauzeit. Am 1. September nahm das junge Team aus acht Betreuerinnen mit 49 Kindern den Betrieb auf: 25 davon im Kindergarten und jeweils zwölf Kinder in den beiden Krippengruppen. Nun fand die offizielle Einweihungsfeier statt.

