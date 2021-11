Kunst für Kinder: Eine Kissingerin macht aus Pflanzen Farben

Plus Die Künstlerin Jessica Sartor-d'Avigdor aus Kissing stellt aus Blumen Farben her. Das erfordert Geduld und gärtnerisches Geschick. Sie gibt Tipps zum Nachmachen.

Dahliraffe und Lilifant - die fröhlich-bunten Tiergestalten der Kissinger Künstlerin Jessica Sartor-d'Avigdor begrüßen seit der Eröffnung die Kinder in Kissings neuer Kita Spielarche. In den Titeln gibt die 42-Jährige schon einen Hinweis auf die Besonderheit ihrer Bilder. Die Farben dafür hat sie selbst aus Pflanzen wie Dahlie und Lilie hergestellt, die sie größtenteils im heimischen Garten zieht. Damit die Werke aber nicht verblassen wie die Blüten im Herbst, hat sie diese digital erfasst, bearbeitet und ausgedruckt.