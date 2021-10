Kissing

Mann geht mit Schere auf Polizisten los – und kommt mit Bewährung davon

Ein Mann griff in Kissing zwei Polizisten an. Jetzt stand er vor Gericht.

Plus Als die Polizei wegen eines Ehestreits in Kissing anrückt, greift der Mann sie an und muss mit einem Schuss gestoppt werden. Warum das Gericht mildernde Umstände sieht.

Von Ute Krogull

Ein Großaufgebot der Polizei war im April 2020 in Kissing im Einsatz. Dort war der Streit eines Ehepaars eskaliert, der 48-Jährige ging dann sogar mit einer Schere in der Hand auf die Beamten los und ein Polizist musste ihn mit einem Schuss ins Bein stoppen. Nun stand der Mann vor Gericht, unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungbeamte. Er kam mit einem Jahr auf Bewährung davon. Denn er gilt als vermindert schuldfähig. Warum?

