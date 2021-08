Max Abele begeistert die Zuhörer in Kissing mit seinem neuen Krimi

In Kissing stellt Peter Glowotz, alias Max Abele, seinen neue Krimi vor. Mit schwäbisch-schwarzem Humor bedient er dabei ganz bewusst einige Klischees.

Fast 400 Seiten umfasst der druckfrische Kriminalroman von Max Abele. Nun hat der Autor ihn bei einer Lesung auf der Büchereiwiese in Kissing vorgestellt. Beim Publikum kam das Buch gut an.

"Man hält diesen Urlaubsschmöker gerne in der Hand und möchte eigentlich gleich mit dem Lesen beginnen, denn schon das Cover, auf dem ein einsamer Steg inmitten eines Schilfdickichts und ein geheimnisvoller alter Schuh zu sehen sind, lädt zu einem Trip an den oberschwäbischen Federsee ein, einem der Schauplätze des Romans", sagt Büchereileiterin Petra Scola.

Autor aus Mering erhielt bereits Literaturpreis

Es ist bereits der fünfte Roman, den Peter Glowotz, alias Peter Orontes, alias Max Abele veröffentlicht. Aus allen hat der in Mering lebende Schriftsteller in der Bücherei Kissing vorgelesen. Für den historischen Roman "Tochter der Inquisition" erhielt er als Peter Orontes - sein Pseudonym für dieses Genre - den deutschen Literaturpreis "Goldener Homer".

"Tote Schwaben leben länger" ist nun der zweite Krimi um den Ulmer Hauptkommissar Eugen Querlinger, aus dem Abele mit seiner sonoren, für Hörbücher bestens geeigneten Stimme, einige Passagen zum Besten gab. Frei nach Annette von Droste-Hülshoff beginnt der Roman mit einer Art "Zusammenfassung" in Gedichtform mit dem Titel "Der Schwabe im Moor" und lässt damit die eindeutige Absicht des Autors erkennen, nämlich dass es nicht bierernst zugehen wird in dieser mit schwäbischen Ausdrücken und Dialogen in Mundart gespickten Sommer-Lektüre.

Zuhörer in Kissing holen sich Exemplar mit Widmung von Max Abele

Ein perfider Serienkiller, ein fünfblättriges Kleeblatt, ein dunkles Geheimnis, das aus dem Moor geborgen wird und ein bizarrer Fall der Jahrzehnte zurückreicht, veranlassen Hauptkommissar Querlinger zu einem Undercovereinsatz in der Ulmer Obdachlosenszene. Plötzlich sieht sich der Kommissar mit der verstörenden Frage konfrontiert: Können Tote morden? Mit schwäbisch-schwarzem Humor bedient Abele ganz bewusst einige Klischees, die die heitere und mitunter auch satirische Note dieses Krimis unterstreichen, sei es der Streit mit Ehefrau "Mäusle", die neugierige Nachbarin Rübenacker oder die lustige Witwe Christina von Flunkern aus der Seniorenresidenz, die bereits zwei gut betuchte Ehemänner überlebt hat.

Nach der tagsüber absolut unklaren Wetterlage trauten sich doch viele Besucher mit eigens mitgebrachten Klappstühlen auf die Büchereiwiese, denn Petrus meinte es gut und schickte ein ausreichend großes Regenloch. Geschützt unter einem Pavillon, nur mit einem Mikrofon und seinem Buch bewaffnet, eroberte der Wahlmeringer seine Zuhörer, von denen viele am Ende der Lesung ein Exemplar mit Widmung erstanden. (AZ)