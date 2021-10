Mehrere Schmierereien in Kissing aufgetaucht

In Kissing bemalt jemand mit oranger Farbe Gegenstände, dabei entsteht ein Sachschaden.

Ein Mülltonnenhäuschen, ein Gartenzaun und zwei Briefkästen sind in der Siedlungsstraße in Kissing mit oranger Farbe beschmutzt worden. Laut Polizei geschah die Sachbeschädigung am Dienstag zwischen 8 und 11 Uhr. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise entgegen. (AZ)