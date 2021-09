Raiffeisenbank bündelt mit Fusion die Kräfte im Wittelsbacher Land

Plus Die Fusion der Raiffeisenbank von Kissing-Mering mit Adelzhausen-Sielenbach ist nun endgültig beschlossen. So stimmt die Vertreterversammlung ab.

Vorstandsvorsitzender Peter Burnhauser sprach von einem „Traumergebnis“. Die Vertreterver­sammlung der Raiba Kissing-Me­ring hatte zu 100 Prozent der Fusion der beiden Banken zuge­stimmt. Die Generalversammlung der Raiba Adelzhausen-Sielen­bach erklärte sich tags zuvor ein­verstanden. „Ein Vertrauens­vo­tum, das verpflichtet“, so Burn­hau­ser.