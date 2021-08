Mopedfahrer prallt bei Kissing gegen bremsendes Auto

Unfall vor dem Kreisverkehr an der B2 bei Kissing. Den Sturz übersteht der 17-Jährige unverletzt.

Zwei 17-Jährige waren am Mittwochabend in einen Unfall verwickelt. Der eine fuhr mit seinem Moped auf der B2 zwischen Friedberg und Kissing hinter einem Pkw her, der von dem anderen Jugendlichen im Rahmen des begleiteten Fahrens gesteuert wurde. Ca. 200 Meter vor dem Kreisverkehr in Kissing musste der Dacia-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Der Mopedfahrer bemerkte dies zu spät, fuhr auf den Pkw auf und stürzte. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 1150 Euro. (AZ)