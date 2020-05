vor 45 Min.

Kissing: Müllauto rammt geparkten Pkw beim Wenden

In Kissing will ein Müllmann wenden und übersieht dabei einen geparkten Pkw. Dabei bekam der Pkw mehr ab als der Müllwagen.

Beim Wenden in der Kissinger Siedlungsstraße verursachte ein Müllmann einen Schaden an einem Auto. Der 57-Jährige hatte den geparkten Hyundai übersehen und beschädigte ihn am Heck.

Unfall mit Müllauto in Kissing: Pkw wird beschädigt

Auch die Heckscheibe zerbrach bei dem Unfall am Montagvormittag. Während an dem Müllauto nach Angaben der Friedberger Polizei mit etwa 100 Euro ein geringfügiger Schaden entstand, beträgt dieser an dem Pkw etwa 1000 Euro. (pos)

