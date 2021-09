Mutwillige Beschädigung: Unbekannte treten gegen Motorrad

Eine Harley parkt im Gewerbering in Kissing, als der Besitzer ein Scheppern hört. Er stellt fest: Jemand hat sein Motorradkennzeichen verbogen.

Am Dienstag wurde eine Harley-Davidson im Gewerbering in Kissing demoliert. Der Besitzer hörte in seiner Wohnung ein lautes Scheppern, heißt es von der Polizei. Er sah nach seiner Maschine und stellte fest, dass das Kennzeichenschild beschädigt war.

Es wird vermutet, dass jemand gegen das Schild getreten hat, sodass es verbogen wurde. Der Schaden liegt bei etwa 200 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise auf den Täter unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)