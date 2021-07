Neuer Anbau, neuer Pausenhof: Schüler bekommen mehr Raum in Kissing

Plus Der neue Anbau der Grundschule in Kissing ist eingerichtet und wird bereits genutzt. Der Pausenhof der Mittelschule bietet nun ein "Klassenzimmer im Freien".

Auf lange Sicht plant die Gemeinde Kissing eine neue Grundschule zu bauen. Doch bis diese kommt, musste schon mehr Platz für die Schüler bereitgestellt werden. Der Interimsanbau im Norden zur Bahnhofstraße hin, ist inzwischen eingerichtet und wird von den Lehrern und Schülern seit vergangener Woche genutzt. Im Bereich des Schulkomplexes hat sich aber noch mehr getan. Nach etwas über einem Jahr ist der Pausenhof der Mittelschule fertig saniert.