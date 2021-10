Kissing

Neuer Bewegungsparcours am Kissinger Weitmannsee eröffnet

Plus Direkt neben dem Beachvolleyballfeld wurde ein Bewegungsparcours eröffnet. Warum dieses Angebot so gesund ist und wie die Besucher des Naherholungsgebiets in Schwung kommen sollen.

Von Christine Hornischer

Der neue Bewegungsparcours am Kissinger Weitmannsee ist offiziell eröffnet: Sechs Geräte stehen nun in einer „Bewegungsinsel" direkt neben dem Volleyballfeld. In der Nähe steht noch eine sogenannte Slackline, bei der die Benutzer, ähnlich wie beim Seiltanzen, auf einem Gurtband balancieren. Der Bewegungsparcours soll Jung und Alt ansprechen und bei Wind und Wetter Gelegenheit bieten, sämtliche Muskelgruppen zu trainieren. Dabei werden Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Koordination und auch Balance trainiert. Bunte Schildertafeln erklären jede Übung für jedes Gerät. Dabei haben Martin Huber vom Bauhof in Kissing und sein Team sportliches Geschick bewiesen, indem sie nicht nur die Geräte aufgebaut, sondern auch deren Reihenfolge festgelegt haben.

