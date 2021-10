Kissing

18:13 Uhr

Nun soll die Kissinger Aussegnungshalle wirklich renoviert werden

Die Aussegnungshalle am Friedhof in Kissing muss dringend saniert werden. Nun werden die Pläne konkreter.

Plus Der Gemeinderat lässt planen, wie die marode Aussegnungshalle am Friedhof in Kissing auf Vordermann gebracht werden soll. Ein erster Bauschritt ist beschlossen.

Von Philipp Schröders

Anstöße, die marode Aussegnungshalle in Kissing zu sanieren, gab es schon viele. Doch bisher sind die Bemühungen stets im Sande verlaufen. Nun werden die Pläne konkreter. Der Architekt Klaus Pilz hat sich das Gebäude ganz genau angeschaut und im Gemeinderat eine detaillierte Kostenschätzung vorgelegt. Allerdings wird die Sanierung für die Gemeinde teurer als ursprünglich gedacht.

