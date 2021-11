Opel wird in Kissing zerkratzt

Ein Opel steht in Kissing geparkt in der Lechfeldstraße. Dort wird der Wagen von einer unbekannten Person zerkratzt.

In Kissing wurde ein in der Lechfeldstraße geparkter Opel Astra beschädigt. Laut Polizei geschah dies in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr.

Die gesamte rechte Seite des Astra wurde zerkratzt, der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise entgegen. (AZ)