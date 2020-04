11:30 Uhr

Kissing-Ottomühle: Unbekannter lädt illegal Müll ab

In Kissing-Ottomühle hat ein Unbekannter Hausratsmüll in einem Rapsfeld ab. Die Friedberger Polizei sucht nach Zeugen..

In einem Rapsfeld in Kissing-Ottomühle hat ein Unbekannter eine große Menge Müll entsorgt. Wie die Polizei Friedberg meldet, wurde ihr die illegale Müllablagerung am Montag mitgeteilt. Eine Streife fuhr anschließend zu dem Rapsfeld, um die „massiven Ablagerungen von Hausratsmüll“ zu begutachten.

Kissing-Ottomühle: Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen wegen des Umweltdeliktes auf und nimmt Hinweise unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)