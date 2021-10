Pilotprojekt in Kissing: Hier haben Tagesmütter einen zentralen Anlaufpunkt

Plus Im Helene-Seibert-Haus in Kissing ist eine zentrale Einrichtung für Tagesmütter eröffnet worden. Sie dient der Ersatzbetreuung. Es handelt sich um ein Pilotprojekt.

Mit etwas Verzögerung ist er nun eingeweiht worden. Im Helene-Seibert-Haus in Kissing hat der Landkreis seinen ersten sogenannten Ersatzbetreuungsstützpunkt eröffnet. Hinter dem etwas sperrigen Ausdruck verbirgt sich eine Einrichtung, die Eltern und Tagespflegepersonal, auch Tagesmütter genannt, im Notfall eine kostenlose und verlässliche Betreuungslösung bietet.