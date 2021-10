Pläne für neue Tennishalle in Kissing: Noch sind viele Fragen offen

Plus Der TC Kissing möchte neben seinem Gelände eine Tennishalle errichten. Doch das ist kompliziert, weil der Standort im Hochwasserschutzgebiet liegt.

Der TC Kissing plant, angrenzend an seine Anlage am Mergenthauer Weg eine Tennishalle zu bauen. Doch das Vorhaben gestaltet sich als schwierig, da sich das angestrebte Grundstück im Hochwasserschutzgebiet befindet.