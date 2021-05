Kissing

17:58 Uhr

Plant Amazon in Kissing einen Groß-Standort wie in Graben?

Plus Amazon möchte in Kissing ein Verteilzentrum eröffnen. Im Landkreis Augsburg hat der Konzern bereits Fuß gefasst. Was sich hinter dem Projekt in der Gemeinde verbirgt.

Von Philipp Schröders

Der Versandriese Amazon hat einen Teil des ehemaligen O&K-Geländes in Kissing als Standort ins Auge gefasst. Der US-Konzern möchte dort auf einem brach liegenden Grundstück ein Verteilzentrum errichten. Prägend für die gesamte Region ist das riesige Logistikzentrum in Graben. Das geplante Projekt in Kissing dient aber anderen Zwecken.

